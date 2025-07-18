Спорт Мадридський Реал розглядає можливість продажу постійно травмованого захисника Давида Алаби

2025-07-18 10:27

Мадридський Реал розглядає можливість продажу захисника Давида Алаби вже цього літа. Як повідомляє AS, причиною такого кроку є постійні проблеми австрійця зі здоров'ям.

Нагадаємо, що наприкінці червня 31-річний футболіст знову отримав травму. У минулому сезоні Алаба провів лише сім матчів, а в позаминулому - удвічі більше, що свідчить про його високу травматичність.

Керівництво "вершкових" бачить у продажу Алаби спосіб звільнити активи та розвантажити зарплатну відомість. Проте, сам гравець має намір відпрацювати свій контракт до кінця, аби набрати оптимальну форму перед Чемпіонатом світу 2026 року.

Остаточне рішення щодо майбутнього Давіда Алаби буде ухвалено після оцінки темпів його відновлення.