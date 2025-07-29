Економіка Адміністрація Трампа зупинила посилення експортного контролю на постачання технологій до Китаю

2025-07-29 09:25

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово зупинила посилення експортного контролю на постачання технологій до Китаю, намагаючись уникнути загострення перед новим раундом торгових переговорів, що має відбутися у Стокгольмі. Про це повідомили восьмеро співрозмовників Financial Times, серед яких - чинні та колишні урядовці США.

Причиною стало бажання Трампа зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном до кінця року.

Міністерство торгівлі США, зокрема Бюро промисловості та безпеки (BIS), отримало вказівку уникати жорстких рішень щодо Китаю.

У понеділок американські та китайські представники зберуться у Стокгольмі на третій раунд перемовин, після зустрічей у Женеві та Лондоні.

Хоча Трамп прагне зберегти шанси на особисту зустріч із Сі, деякі посадовці вважають, що така стратегія позбавляє Вашингтон важелів впливу. Вони нагадують, що Пекін може відповісти обмеженням на постачання критично важливих рідкоземельних металів, як це вже сталося в травні.

Ще в квітні команда Трампа повідомила Nvidia про плани заблокувати експорт чипа H20, створеного спеціально для китайського ринку. Цей крок став би продовженням обмежень, запроваджених адміністрацією Байдена щодо потужніших чипів. Але після прямого лобіювання з боку генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, Трамп скасував рішення.

H20 став предметом суперечок між безпековими службами, котрі вважають чип загрозою, та компанією Nvidia, яка стверджує, що обмеження лише прискорюють технологічний прорив у Китаї.

У понеділок група з двадцяти експертів у галузі безпеки та колишніх посадовців звернеться з листом до міністра торгівлі Говарда Лутніка. Вони вважають рішення адміністрації Трампа стратегічною помилкою.

"Цей крок ставить під загрозу економічну й військову перевагу США в галузі штучного інтелекту", - мовиться у листі.

Експерти назвали H20 "потужним прискорювачем китайських ШІ-розробок", що перевершує чип H100 у сфері “інференсу” - тобто виконання функцій ШІ, а не навчання моделей. Вони попередили, що чип може сприяти розвитку автономної зброї та систем спостереження.

"Ми фактично постачаємо інфраструктуру, яка модернізує армію Китаю", - зазначили в листі представники групи Americans for Responsible Innovation.

Nvidia відкинула звинувачення, заявивши, що H20 "не підсилює військові можливості", а допомагає США здобути підтримку розробників у світі.

Водночас, за словами одного з колишніх посадовців, "Трамп фактично заморозив експортний контроль і безоплатно передав H20 - один з найважливіших елементів національної безпеки".

У травні стало відомо, що BIS планує додати дочірні компанії китайських чипмейкерів до списку Entity List. Ці наміри були озвучені Пекіну, втім, обмеження так і не оприлюднені.

Міністерство торгівлі США відмовилося коментувати “замороження”, однак заявило, що Трамп зробив більше, ніж адміністрація Байдена, котра взагалі не обмежувала H20. Відомство акцентувало, що кожну заявку на експорт розглядатиме індивідуально.

Нагадаємо, 27 червня Трамп заявив, що США підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.