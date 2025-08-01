Спорт Ліверпуль близький до підписання контракту з одним з найдорожчих форвардів світу

2025-08-01 14:39

Англійський Ліверпуль продовжує свої зусилля щодо здійснення ще одного зіркового трансферу.

За інформацією Ніколо Скіри, "червоні" погодили умови контракту з Александром Ісаком. Шведський нападник усно дав згоду на підписання п’ятирічної угоди з можливістю продовження ще на один рік на тих же умовах.

Зазначається, що форвард буде отримувати 13 млн фунтів, якщо його перехід відбудеться. Це майже вдвічі більше, ніж його поточний дохід у Ньюкаслі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліверпуль активізує переговори щодо трансферу Ісака після успішного продажу Луїса Діаса.