Спорт Ліверпуль близький до підписання контракту з одним з найдорожчих форвардів світу

2025-08-01 14:39

Англійський Ліверпуль продовжує свої зусилля щодо здійснення ще одного зіркового трансферу.

За інформацією Ніколо Скіри, "червоні" погодили умови контракту з Александром Ісаком. Шведський нападник усно дав згоду на підписання п’ятирічної угоди з можливістю продовження ще на один рік на тих же умовах.

Зазначається, що форвард буде отримувати 13 млн фунтів, якщо його перехід відбудеться. Це майже вдвічі більше, ніж його поточний дохід у Ньюкаслі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліверпуль активізує переговори щодо трансферу Ісака після успішного продажу Луїса Діаса.

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