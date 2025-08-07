Економіка Середній курс долару сьогодні знизився на 10 копійок, але євро продовжує стрімко дорожчати

2025-08-07 14:37

Курс гривні продовжив зміцнення відносно долара, але впав щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу знизився на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро піднявся на 20 копійок до 48,70 гривень.

Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, а євро – по 47,70 гривень.

На міжбанку американська валюта втратила у ціні 16 копійок і перебуває на рівні 41,48-41,51 грн/долар купівля-продаж.

Вчора Нацбанк знизив курс долара до гривні на четвер до рівня 41,6110 гривень за 1 долар (-0,0735 грн). Це мінімальний рівень з 29 червня.

Офіційний курс євро помітно зріс і сьогодні становить 48,2854 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).