Спорт Форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс продовжить кар’єру в Саудівській Аравії

2025-08-08 09:29

Форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс продовжить кар’єру в Саудівській Аравії, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що мерсисайдський клуб погодився на трансфер уругвайця за 65 млн євро.

Сам Нуньєс підпише довгостроковий контракт із новим клубом, згідно з яким отримуватиме близько 15 млн євро на рік. Сторони вже практично узгодили всі умови угоди.

Раніше інтерес до нападника виявляли кілька європейських клубів, однак жоден із них не запропонував таку суму, як представники Саудівської Аравії. У підсумку Нуньєс прийняв саме їхню пропозицію.