Спорт Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії

2025-08-20 10:29

Нападник Роми Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в лавах чинного чемпіона Італії Наполі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, посередник уже запропонував послуги 28-річного нападника неаполітанському клубу.

Зазначається, що український футболіст не входить до переліку основних гравців у планах головного тренера "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні і може залишити команду в ході літнього трансферного вікна.

Як відомо, у минулому сезоні Довбик провів за Рому 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і зробив чотири результативні передачі.