Спорт Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії

2025-08-20 10:29

Нападник Роми Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в лавах чинного чемпіона Італії Наполі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, посередник уже запропонував послуги 28-річного нападника неаполітанському клубу.

Зазначається, що український футболіст не входить до переліку основних гравців у планах головного тренера "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні і може залишити команду в ході літнього трансферного вікна.

Як відомо, у минулому сезоні Довбик провів за Рому 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і зробив чотири результативні передачі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Шахтар відхилив трансферну пропозицію Роми у 15 млн євро щодо бразильського вінгера Егіналду

2025-08-08 14:39

Бразильський захисник Веслі Франса завершив трансфер і переходить до команди Довбика

2025-07-30 11:28

Рома хоче підписати нападника Евана Фергюсона, який побореться з Довбиком за місце в основі

2025-07-19 14:36

Рома прагне зміцнити атакувальну лінію - Артем Довбик отримає потужного конкурента за місце в основі

2025-07-07 14:39

Еще новости в разделе "Спорт"

Усику через травму дозволили відкласти переговори щодо поєдинку проти Джозефа Паркера

2025-08-20 14:46

Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії

2025-08-20 10:29

Боксерський тріумф 20-річного Мозеса Ітауми прокоментував ексчемпіон світу Тоні Беллью

2025-08-19 14:45

Одразу після найболючішої в кар'єрі Неймара поразки Сантос звільнив головного тренера

2025-08-19 12:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Усику через травму дозволили відкласти переговори щодо поєдинку проти Джозефа Паркера 2025-08-20 14:46
Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії 2025-08-20 10:29
Боксерський тріумф 20-річного Мозеса Ітауми прокоментував ексчемпіон світу Тоні Беллью 2025-08-19 14:45
Одразу після найболючішої в кар'єрі Неймара поразки Сантос звільнив головного тренера 2025-08-19 12:27