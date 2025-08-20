Економіка Мирні переговори Трампа з Зеленським і європейськими лідерами спровокували падіння світових цін на нафту

2025-08-20 13:34

Світові ціни на нафту знижуються на тлі перших результатів переговорів президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами. Про це свідчать результати торгів.

Так, вартість жовтневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $65,19 за барель. Це $0,77 (1,16%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $0,75 (1,14%) до $66,6 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $0,76 (1,18%) – до $61,96 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,62 (0,99%) – до $63,42 за барель.

Як відомо, вчора американський президент Дональд Трамп висловив сподівання на організацію тристоронніх переговорів між США, рф та Україною, які, за його словами, можуть дозволити остаточно врегулювати війну.

"Більшість питань, включаючи припинення вогню та гарантії безпеки, а також те, як розгортатиметься процес мирного врегулювання, ще належить вирішити. Результат, що призведе до зменшення напруженості та усуне загрозу додаткових санкцій або вторинних мит, сприятиме зниженню цін на нафту", – заявив аналітик TD Securities Барт Мелек у коментарі для The Wall Street Journal.

За його прогнозом, "результат, за якого США чинитимуть тиск на росію у формі вторинних мит для покупців її нафти (як ті, що наразі загрожують Індії), безумовно, призведе до зростання вартості нафти до максимумів, зафіксованих кілька тижнів тому".