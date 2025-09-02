Економіка Курс гривні стабільний відносно долара, але трохт знижується відносно євро

2025-09-02 11:30

Курс гривні стабільний відносно долара в обмінних пунктах, але знижується відносно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкого ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,55 гривень, а курс євро піднявся на 15 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, а євро – по 47,65 гривень.

На міжбанку американська валюта поки без змін і перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар купівля-продаж.

За період 25-29 серпня Нацбанк продав на міжбанку 573 млн доларів, що на 22 млн доларів більше, ніж позаминулого тижня. При цьому регулятор другий тиждень поспіль не купував валюту.