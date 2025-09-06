Політика Президент Польщі показав подарунок, який отримав від Дональда Трампа у Білому домі

2025-09-06 08:28

Президент Польщі Кароль Навроцький показав подарунок, який отримав від свого американського колеги Дональда Трампа в ході візиту до США. Відповідний допис опублікувала канцелярія польського президента в соцмережі Х.

На оприлюдненому фото Навроцький і Трамп позують разом зі світлиною, яка була зроблена під час першого візиту польського президента до США, ще до виборів. На фото є надпис You will win (Ви переможете).

"Президенти Польщі Кароль Навроцький і США Дональд Трамп у Білому домі. Кароль Навроцький, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, здійснив свій перший закордонний візит до Вашингтона", - йдеться в дописі до фото.

Нагадаємо, днями Трамп приймав Навроцького в Білому домі. Президенти США та Польщі обговорили війну росії проти України та можливі шляхи досягнення миру.

subscriber subscriber

Еще по теме

60% поляків підтримали рішення Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям

2025-08-29 16:44

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30

Генсек НАТО Марк Рютте планує підключитись до переговорів Трампа і Зеленського у Вашингтоні

2025-08-18 11:33

Що порадили європейські лідери Дональду Трампу перед початком переговорів на Алясці

2025-08-15 08:26

Еще новости в разделе "Політика"

Президент Польщі показав подарунок, який отримав від Дональда Трампа у Білому домі

2025-09-06 08:28

56% громадян ЄС підтримали подальше розширення Європейського союзу

2025-09-05 16:44

Відносини між Індією та США зіпсувалися - Трамп озвучив вимоги для продовження переговорів

2025-09-05 10:27

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції своїх пленарних засідань

2025-09-04 13:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Президент Польщі показав подарунок, який отримав від Дональда Трампа у Білому домі 2025-09-06 08:28
56% громадян ЄС підтримали подальше розширення Європейського союзу 2025-09-05 16:44
Відносини між Індією та США зіпсувалися - Трамп озвучив вимоги для продовження переговорів 2025-09-05 10:27
Верховна Рада відновила онлайн-трансляції своїх пленарних засідань 2025-09-04 13:35