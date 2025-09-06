Політика Президент Польщі показав подарунок, який отримав від Дональда Трампа у Білому домі

2025-09-06 08:28

Президент Польщі Кароль Навроцький показав подарунок, який отримав від свого американського колеги Дональда Трампа в ході візиту до США. Відповідний допис опублікувала канцелярія польського президента в соцмережі Х.

На оприлюдненому фото Навроцький і Трамп позують разом зі світлиною, яка була зроблена під час першого візиту польського президента до США, ще до виборів. На фото є надпис You will win (Ви переможете).

"Президенти Польщі Кароль Навроцький і США Дональд Трамп у Білому домі. Кароль Навроцький, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, здійснив свій перший закордонний візит до Вашингтона", - йдеться в дописі до фото.

Нагадаємо, днями Трамп приймав Навроцького в Білому домі. Президенти США та Польщі обговорили війну росії проти України та можливі шляхи досягнення миру.