Спорт 37-річний екс-гравець Шахтаря Вілліан близький до переходу в бразильський Греміо

2025-09-06 09:32

Колишній гравець Шахтаря Вілліан близький до переходу в бразильський Греміо, повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що після завершення контракту з лондонським Фулгемом 37-річний бразилець залишався вільним агентом протягом усього літа. Тепер його новим клубом стане Греміо - сторони вже досягли домовленості щодо контракту.

Очікується, що Вілліан пройде медогляд сьогодні та офіційно завершить трансфер.

Нагадаємо, Вілліан є вихованцем Корінтіанса, а його європейський шлях почався саме в донецькому Шахтарі. Найбільш яскравим періодом у кар’єрі бразильця стали роки, проведені в Челсі, де він став одним із лідерів команди.