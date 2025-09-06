Політика Переслідування голів Конституційного та Верховного суду перешкоджає мирним перемовинам?

2025-09-06 21:10

На Тихоокеанському форумі путін озвучив обставини, які на його думку нібито перешкоджають мирному врегулюванню в Україні. Причому всі ці обставини, на його думку, нібито існують усередині самої України.

До них він відніс неможливість проведення референдуму територіями України до завершення військового стану. У разі скасування військового стану він вважає за необхідне проведення виборів в Україні.

Також він заявив про необхідність у зв"язку з цим ухвалення рішення Конституційного суду, який, на його думку, не функціонує. Він натякнув на нібито політичний характер ймовірного переслідування голів Конституційного та Верховного суду у зв"язку з цим.

Ось повна цитата: «Будь-які домовленості щодо територій мають бути підтверджені відповідно до Конституції України на референдумі. Щоб провести референдум, потрібно скасувати військовий стан. Якщо буде скасовано воєнний стан, потрібно відразу проводити вибори президента. Після того, як буде проведено референдум, незалежно від результатів, слід заручитися рішенням Конституційного суду. А Конституційний суд не працює, бо після запитів до Конституційного суду щодо легітимності чинної влади, суд ухилився від цих рішень і голова режиму просто наказав охороні не пускати голову Конституційного суду на робоче місце. Ось така демократія. А голова Верховного суду просто сидить у в"язниці за корупційними звинуваченнями. Добре відомо, що в Україні вистачає цієї корупції. Але чому потрібно було саме голову Верховного суду у тюрму засадити, не дуже зрозуміло. Але хоч зрозуміло, що справа дійшла до знищення судової системи як такої... Тому цей нескінченний процес, він — у нікуди».

Джерело: Фраза