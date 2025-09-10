ВІЙНА В Україні У Польщі офіційно визнали факт масованого нальоту безпілотників рф, а також виявили уламки ракети

2025-09-10 16:47

У Польщі виявили сім безпілотників, які порушили повітряний простір країни зранку, а також уламки ракети. Про це повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька на брифінгу, передає The Guardian.

За її словами, наразі уламки ракети класифікують як "невідомого походження", бо це може виявитися ракета ППО.

Галецька також розповіла, що п'ять дронів та уламки невідомого об'єкта були виявлені в різних місцях Люблінського воєводства, що межує з Білоруссю та Україною.

Ще два дрони були виявлені в центральній і північній частинах Польщі: один знайшли у полі в Мнішкові Лодзинського воєводства, приблизно за 250 км від білоруського кордону, другий – поблизу північного міста Ельблонг.

У свою чергу речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський заявив, що кілька БпЛА, які були помічені вночі, схожі на російські безпілотники-приманки Гербера. Ця інформація ще перевіряється.

Тим часом у Польщі вже опублікували фото російського дрона Гербера, що упав на полі приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.