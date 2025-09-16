Економіка Курс гривні помітно зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-09-16 14:45

Курс гривні зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара знизився на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав теж на 10 копійок до 48,70 гривень.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 41,00 гривень, а євро – по 47,70 гривень.

На міжбанку американська валюта подешевшала на 3 копійки і зараз перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар купівля-продаж.

В п’ятницю Нацбанк знизив курс долара до гривні на понеділок до рівня 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн). Офіційний курс євро становить 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).