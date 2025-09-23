Спорт Київське Динамо може отримати несподіваний шанс на повернення до Ліги Європи

2025-09-23 09:25

З'явилися повідомлення про те, що ізраїльські футбольні клуби можуть бути виключені з участі в європейських турнірах.

Зокрема, це може торкнутися Маккабі Тель-Авів, який вийшов у Лігу Європи, перемігши київське Динамо.

Ситуацію прокоментував спортивний юрист Ілля Скоропашкін, який зазначив, що є ймовірність, що Маккабі в Лізі Європи замінять саме на Динамо.

"Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УЄФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань", - передає слова юриста BLIK.

"Згадаймо Лігу чемпіонів 2013/14. Харківський Металіст був дискваліфікований вже після того, як у третьому кваліфікаційному раунді переміг грецький ПАОК. УЄФА прийняв рішення відновити в турнірі саме ПАОК, який і зіграв у раунді плейоф проти Шальке. Тобто, у випадку гіпотетичної дискваліфікації клубу з Тель-Авіва існує ймовірність, що і Динамо може грати в ЛЄ замість Маккабі. Прецеденти подібні, як бачимо, були", - додав він.

