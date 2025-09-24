ВІЙНА В Україні Подавати заяви на оформлення базової соціальної допомоги тепер можна через застосунок Дія

Українські сім'ї можуть подавати заяви на оформлення базової соціальної допомоги в застосунку Дія. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім”ї та єдності.

"Базова соціальна допомога - це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує 5 видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку, тож сім’ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів. Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн.

Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом", - ідеться в повідомленні міністерства.

В Мінсоцполітики зазначають, що для того, щоб скористатися послугою потрібно мати біометричний документ - ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

Нині сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги: допомога малозабезпеченим сім’ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

У Мінсоцполітики розповіли, що проєкт стартував у липні 2025-го як пілотний, і оскільки пілотний проєкт розрахований на два роки, відомство паралельно запроваджує надання такої допомоги на постійній основі.