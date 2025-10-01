Економіка Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи імпорт деревини та виробів з дерева

2025-10-01 10:29

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи на деревину та різні дерев’яні вироби, включаючи імпортні пиломатеріали, деревину, кухонні шафи та м'які меблі.

Американський лідер заявив, що США почнуть стягувати 10% тариф на імпортні хвойні породи деревини та деревину, що використовуються в широкому спектрі будівельних матеріалів. Він також оголосив про 25% тариф на кухонні шафи, туалетні столики та м’які дерев’яні меблі. Ці ставки мають набути чинності 14 жовтня.

Зазначається, що 1 січня Трамп підвищить тариф на шафи до 50%, а на м'які меблі до 30%.

Таке рішення потенційно може призвести до збільшення витрат на будівництво житла та меблювання, ціни на які різко зросли в останні місяці.

Трамп заявив, що у Сполучених Штатах достатньо дерев для задоволення власних потреб у деревині.

Відмічається, що пиломатеріали є критично важливим інгредієнтом у американській будівельній галузі, і США щорічно закуповують близько 30% хвойних порід деревини з Канади. Імпорт пиломатеріалів з Канади вже підлягає компенсаційним та антидемпінговим митам у розмірі 14,5%.

subscriber subscriber

Еще по теме

Верховна Рада України висуває Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

2025-09-30 14:45

Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН

2025-09-27 10:31

Звільнений після жорстокого жарту про Трампа журналіст Кіммел повернувся в ефір ABC

2025-09-25 12:30

Еще новости в разделе "Економіка"

Гривня зміцнилась відносно долара і євро - курс валют на 1 жовтня

2025-10-01 14:46

Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи імпорт деревини та виробів з дерева

2025-10-01 10:29

Курс гривні помітно зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах

2025-09-30 11:30

Курс гривні на готівковому ринку стабілізувався відносно долара, але продожує втрачити позиції по відношенню до євро

2025-09-24 10:43
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Гривня зміцнилась відносно долара і євро - курс валют на 1 жовтня 2025-10-01 14:46
Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи імпорт деревини та виробів з дерева 2025-10-01 10:29
Курс гривні помітно зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах 2025-09-30 11:30
Курс гривні на готівковому ринку стабілізувався відносно долара, але продожує втрачити позиції по відношенню до євро 2025-09-24 10:43