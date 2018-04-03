Мир В YouTube признали масштабные сбои в работе, но причину не называют

2018-04-04 15:46 334

Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру жалуются на проблемы в работе сервиса.

Как сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбои в работе хостинга зафиксированы в более чем 30 странах. В их числе Украина, США, Канада, Германия, Бразилия, Швеция, Великобритания, Мексика, Бельгия, Аргентина, Турция, Чили, Швейцария, Индия, Франция, Испания, Италия, Австрия и др.

Сложности с работой сайта испытывают 41% пользователей, еще у 38% наблюдаются проблемы с просмотром видеозаписей, а 20% не могут войти в свои учетные записи.

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Также пользователи сообщают о проблемах при попытке зайти на различные каналы. Кроме того, пользователи столкнулись с проблемой отвечать кому-либо в комментариях.

В YouTube отреагировали на массовые сбои в работе сервиса.

«Видите эту надпись «Ошибка 500» на YouTube? Уже работаем над этим!», – говорится в сообщении компании в Twitter.