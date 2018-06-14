Радикальный День календаря? Янина Соколовская

2018-06-28 20:49 252

Сегодня 22 года исполнилось главному украинскому закону – Конституции. Сейчас мало кто помнит, как почти шесть лет ее со скандалами писали и принимали потом с боем, шумом и гамом. То историческое заседание длилось 24 часа, а вышедший в итоге документ стал основой нашей государственности.

С тех пор много воды утекло, много было сломано копьев и микрофонов в Верховной Раде. Менялись президенты, премьеры, народные депутаты, однако фактически система управления по-прежнему работает со скрипом. Практически каждый из нардепов забывает о своих обещаниях и программах сразу же после получения мандата. Президент так же быстро перестает «чути кожного», «покращувати життя» и т.п. как только убирает руку с Конституции и берет в нее булаву на инаугурации. Разумеется, ни о какой отмене неприкосновенности в Раде многие и слышать не хотят. Ну или же предпочитают по этому поводу говорить, а не действовать.

А ведь ошибки прошлого, которых уже имеем в активе предостаточно, могли бы уже и научить нас как минимум избегать политического хаоса, имущественного/бюджетного дерибана, зыбучих песков популизма. Сегодня уже очевидно, что и нынешняя власть, в том числе и хозяин Банковой, не особо хотят менять стагнирующую систему. За годы у руля страны они уже благополучно приспособились, эффективно освоили управление финансовыми потоками. Да, сегодня у нас нет противостояния премьера-президента, которое похоронило все идеи и первого Майдана. Однако, интриг меньше не стало. Теперь они идут уже между президентским блоком в парламенте и другими политсилами. В том числе и коллегами БПП по коалиции. В итоге снова имеем только формальное единство и шаткий баланс. Снова идут разговоры о переходе к парламентской форме правления, когда президент назначается депутатами, как в Молдове. Или же эта должность вовсе упраздняется.

Любопытно, что именно в День Конституции, когда политики традиционно вещают пафосные речи, лидер Радикальной партии Олег Ляшко решил поступить по-радикальному ярко. Без традиционной для таких случаев протокольной ереси он предложил не идти путем наименьшего сопротивления, а поступить в точности до наоборот – изменить Конституцию и ввести в стране президентскую форму правления. В таком случае президент, по его версии, сможет не тратить силы, время и миллиарды налогоплательщиков на политические баталии, а сумеет быстро отстроить в своих руках четкую, простую, прозрачную и понятную вертикаль власти. Безусловно, определенные риски в этом есть. Но они ничтожны в сравнении с результатом - предполагает Ляшко.

Также он предлагает уменьшить до 250 число депутатоы в Верховной Раде (сейчас 450), запретить политикам баллотироваться в парламент более двух раз, требует избирать судей голосованием, а не назначать. Предлагает и радикально поступить и с Кабмином – оставив в нем всего 10-12 министров и упразднив должность премьера, которая сегодня имеет скорее политический характер. К примеру, в США живут без премьера очень даже неплохо.

Вкупе с сильным и волевым президентом это по его идее сработает куда эффективнее формальных реформ. И праздновать День Конституции мы будем не просто потому, что выпал выходной, а гордо.

В принципе, эта идея давно висела в воздухе, озвучивать ее стеснялись по понятным соображениям. Теперь же она вброшена в политические массы. Давайте думать и обсуждать