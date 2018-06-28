Еврономера: как решить вопрос протестов Андрей Блинов

2018-07-11 20:09 882

 

Ключевая проблема: за последние 4 года путем государственной политики несоблюдения таможенного законодательства создана массивная лоббистская группа из миллиона активных граждан, которые ездят или активно пользуются авто на еврономерах. Без этого фактора правильным виделось компромиссное решение, которое и предложено налоговым комитетом — снизить заметно ставки акцизного сбора, сохранив пошлины и НДС. Однако этот самый активный миллион готов идти на легализацию авто при условии уплаты сумм в эквиваленте 300-500 евро за машину. Конечно, это неправильно с точки зрения владельцев других иномарок и отечественных машин, за которые некогда были уплачены все (избыточно высокие) налоги и сборы в стране.

Думаю, что максимально возможный компромисс возможен на уровне 1000 евро за авто. Эффективным вариантом госстратегии могло бы стать разбитие участников на несколько групп: авто с объемом двигателя до 2,0 и до 3,5 л, а также по типу экологичности двигателя: Евро-0, 1 - полная ставка, Евро 2,3 - частично сниженная, Евро 4 и выше - льготная.

Ну и важным фактором является то, что с момента принятия закона все схемы временного/транзитного ввоза авто закрываются. В идеале желательно прийти к тому, что стоимость ввозимого авто увеличивается в результате растаможки максимум на 25%. E.g. Купил авто (не рухлядь) за 4000 евро — 1000 евро идет в бюджет.

Просто запретить и наказать уже не получится. Идея овладела массами на практике. Потому экология отходит на второй план, тем более, что ввоз электромобилей от налогов освобождён

Еще блоги

Андрей Блинов Еврономера: как решить вопрос протестов 2018-07-11 20:09 882
Наталия Белоус Нужна ли Украине парламентская республика? 2018-07-10 08:50 1855
Игорь Шевырев США ищут сделку с Китаем 2018-07-10 08:45 2086
Игорь Шевырев Истории успеха Малайзии: от коррупции и долгов к устойчивой экономике 2018-07-05 11:01 5551
Олеся Пинзеник Київ втрачає легені: в столиці вирубано мільйон дерев 2018-07-03 08:40 4963
Вадим Трюхан Ура-патріоти на Авгієвій стайні 2018-07-03 08:23 7462
Игорь Шевырев Европа разных скоростей или стратегия отношений с Китаем 2018-07-03 08:19 6720
Янина Соколовская Радикальный День календаря? 2018-06-28 20:49 18068
Все блоги

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Андрей Блинов Еврономера: как решить вопрос протестов 882
Наталия Белоус Нужна ли Украине парламентская республика? 1855
Игорь Шевырев США ищут сделку с Китаем 2086
Игорь Шевырев Истории успеха Малайзии: от коррупции и долгов к устойчивой экономике 5551
Олеся Пинзеник Київ втрачає легені: в столиці вирубано мільйон дерев 4963
Вадим Трюхан Ура-патріоти на Авгієвій стайні 7462
Игорь Шевырев Европа разных скоростей или стратегия отношений с Китаем 6720
Янина Соколовская Радикальный День календаря? 18068
Все блоги

Лента

18:00 Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты
17:30 Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
17:00 В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе
16:30 Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе
16:00 В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина
15:30 В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку
15:00 Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"
14:30 Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать
14:00 Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО и пригрозил возможным выходом из Альянса – СМИ
13:30 Украинский дайвер рассказал об участии в спасении детей в Тайланде