Еврономера: как решить вопрос протестов Андрей Блинов

2018-07-11 20:09 882

Ключевая проблема: за последние 4 года путем государственной политики несоблюдения таможенного законодательства создана массивная лоббистская группа из миллиона активных граждан, которые ездят или активно пользуются авто на еврономерах. Без этого фактора правильным виделось компромиссное решение, которое и предложено налоговым комитетом — снизить заметно ставки акцизного сбора, сохранив пошлины и НДС. Однако этот самый активный миллион готов идти на легализацию авто при условии уплаты сумм в эквиваленте 300-500 евро за машину. Конечно, это неправильно с точки зрения владельцев других иномарок и отечественных машин, за которые некогда были уплачены все (избыточно высокие) налоги и сборы в стране.

Думаю, что максимально возможный компромисс возможен на уровне 1000 евро за авто. Эффективным вариантом госстратегии могло бы стать разбитие участников на несколько групп: авто с объемом двигателя до 2,0 и до 3,5 л, а также по типу экологичности двигателя: Евро-0, 1 - полная ставка, Евро 2,3 - частично сниженная, Евро 4 и выше - льготная.

Ну и важным фактором является то, что с момента принятия закона все схемы временного/транзитного ввоза авто закрываются. В идеале желательно прийти к тому, что стоимость ввозимого авто увеличивается в результате растаможки максимум на 25%. E.g. Купил авто (не рухлядь) за 4000 евро — 1000 евро идет в бюджет.

Просто запретить и наказать уже не получится. Идея овладела массами на практике. Потому экология отходит на второй план, тем более, что ввоз электромобилей от налогов освобождён