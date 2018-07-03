Вставайте, нас ждут великие дела Янина Соколовская

2018-07-13 08:30 196

Прочитала вот такое: два часа назад скончался Олег Сенцов. Не верю. Думаю, так прокачивают ситуацию, как общество отреагирует на такую весть: взорвется ли, потребует ли открытых боевых действий против врагов, ударит ли по "пятой колонне".

То, что на здоровье и жизни Сенцова паразитируют политики, политологи и прочие -ологи - не новость. Новость могла бы быть в обмене пленных всех на всех, во вводе миротворцев на Донбасс, в прекращении войны... Этих новостей уже более, чем три года ждут. А их надо не ждать, а добиваться, упорно и каждый день.

Добиваться результативно, как вчерашней встречи Порошенко с Трампом. Только такими, постоянными и поступательными усилиями узники вернуться домой, а страна обретет мир.

Но это небыстрый путь, это марафон, а не спринт, он не совпадает с подкорковым нашим лозунгом "все і негайно". Но другое "но" заключается в том, что дорогу осилит идущий. Вставайте. Пойдем.