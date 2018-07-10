Почему "элита" не пошла на крестный ход? Ирина Гаврилова

2018-07-28 19:45 483

Вижу флаги и "святое семейство". А где же элита нации- Парубий, Тимошенко, Гройсман? Почему не празднуют с народом Крещение Украины-Руси?



-«Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более чем 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь»;

-«Создание Единой Поместной Украинской Православной Церкви — это единение украинского народа и залог национальной безопасности»;

-«Если мы хотим скорейшего процветания, счастья, веры для нашего народа, мы обязаны быть едиными. И единая Поместная православная Церковь - это духовная основа, которая может стать еще одним мощным толчком для становления нашего государства. Поэтому все украинцы должны молиться за то, чтобы получить «единую непобедимую духовную основу»;



Все эти слова я вспомнила сегодня не случайно. Данные заявления были неоднократно с пафосом и надрывом сказаны с самых высоких государственных трибун. Первая фраза принадлежит главе Кабмина Гройсману. Автор второй-спикер ВР Андрей Парубий, который убеждал в необходимости Томоса патриарха Варфоломея в ходе личной встречи в Стамбуле. Молиться за автокефалию просила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко - перед голосованием в Раде постановления о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху о предоставления Томоса.

Еще весной украинская элита хором уверяла народ, что для обретения окончательной независимости и непобедимой духовной основы стране не хватает только Томоса. Однако, когда пришла пора продемонстрировать верующим ( да и Константинопольскому Патриархату, заодно) силу и веру в свои убеждения, политиков, которые размахивали «поместными хоругвями», внезапно не оказалось в первых рядах крестного хода, посвященного 1030 летию крещения Руси.

Президенту Порошенко и главе УПЦ КП Филарету пришлось отдуваться в одиночку. Ни премьера, ни лидера оппозиции, ни спикера парламента в первых рядах молящихся за единую поместную церковь никто не увидел.

По инсайдерской информации, премьер Гройсман тихонько улизнул на свадьбу к дочери, которую «эвакуировал» в ЕС. Спикер ВР предпочел молитве за Томос релакс в Италии.. Он конечно греко-католик, но ведь совсем недавно президент Порошенко на его родной Ивано-Франковщине просил прихожан-католиков молиться за автокефалию и писал письма Папе Римскому. Так что главе парламента не грех было бы пройтись с верующими в «святой томос». Подался на моря и глава МВД Аваков, активно выступающий против церкви, «чей центр находится на территории страны-агрессора», но не поддержавший личным участием церковь поместную- на территории Украины.

Юлия Тимошенко срочно улетает в Грецию – видимо, для углубленного изучения трудов местных философов, которых она цитировала на презентации своего «Нового курса»: Платон, Сократ, Аристотель... А ведь помнится, во время своего премьерства, на Пасху, Юлия Владимировна бодро оббегала все храмы- от иудейского до мусульманского, показывая важность религиозного мира и единств а в Украине. Сейчас же, очевидно, яхтинг и пляжинг оказались для кандидата в президенты важнее молитв за «исторический шанс» украинского народа. В общем, нехорошо получилось...Не по-божески..