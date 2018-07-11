Кадры в кадре – как политики готовятся к выборам Янина Соколовская

2018-08-06 13:53 11483

До очередных парламентских и президентских выборов в Украине остается менее года и пользуясь летним затишьем политики начали приготовления к избирательной кампании. Рядовые граждане уже успели заметить непривычную для курортно-отпускного августа активность нардепов, чиновников и советников разного пошива в телеэфирах.

Суровые лица на множестве билбордов заобещали нам вернуть награбленное не менее суровыми лицами из прошлых созывов Верховной Рады и Кабминов, дать новые возможности «кожному» (вероятно, тому самому «кожному», которого постоянно грозилась почути свергнутая в 2014-м власть).

Но это лишь видимая и показная активность, целью которой являются не повышение рейтингов или какие-то реальные политические бонусы. Это скорее попытка прощупать почву, попытаться разведать и конкретизировать общие настроения граждан.

Активность более целенаправленная невооруженным глазом рядового обывателя практически не заметна. Заключается она не в показном нагнетании обстановки или игре на публику, а в привлечении кадров, которые должны будут в марте 2019-го года решить все. Другой вопрос, что в угоду этой политической сверхзадачи, приходится избавляться от технократов, которые решают текущие ключевые вопросы.

К примеру, в окружении Петра Порошенко уже заговорили о готовящихся отставках сразу двух заместителей главы Администрации президента. Речь идет о Дмитрие Шимкиве и Алексее Филатове. Оба они были назначены в АП еще летом 2014-го. Филатов занимается правовым обеспечением деятельности президента – разработкой и проведением столь необходимой стране судовой реформы. Также на нем представительство украинского лидера в судах. Работа Шимкива не менее значима, в его ведении координация реформ, инновации в сфере госуправления.

Тем не менее, знакомые с ситуацией в АП источники СМИ уверяют, что оба в самое ближайшее время освободят свои кабинеты на Банковой.

Предвыборная команда президента, по сведениям источников, будет усилена Сергеем Березенко и Виталием Ковальчуком. Они известны, как опытные политтехнологи, заточенные исключительно под выборный процесс, способные на этом поприще достигать результата любой ценой и любыми средствами.

Первый является заместителем главы фракции БПП в Верховной Раде. Известен своим умением работать «в поле», перед прошлыми выборами занимался организацией ячеек и штабов партии по стране. Подбирал кадры для избиркомов. Оказался в эпицентре скандала на довыборах (205-й одномандатный округ) Чернигова, где на одно место претендовали 90 кандидатов, включая на тот момент потенциального лидера Геннадия Корбана. Кандидатов обвиняли в подкупе избирателей, применении админресурса, раздаче гречки и т.п. Тем не менее, доказать ничего не смогли, депутатский значок достался Березенко. Впоследствии он принес извинения за скандалы и благополучно вошел в БПП.

Виталий Ковальчук работает первым замом главы АП еще с осени 2014-го. Руководил избирательной президентской кампанией Петра Порошенко и парламентской БПП на досрочных выборах. Как знаем, достаточно результативно. Впоследствии рассматривался на должность первого вице-премьера с широкими полномочиями. Якобы должен был курировать экономический блок. По слухам, именно его кандидатура стала предметом больших споров перед назначением премьера Гройсмана. Однако, позднее шумиха немного улеглась и о скандалах с непубличным Ковальчуком со временем благополучно забыли. Конечно же, до следующей избирательной кампании.

Интересно, что оба они вскоре будут претендовать на должность главы предвыборного штаба. Если дело дойдет до открытого противостояния, то наверняка в большом минусе окажутся все стороны, включая и их главного работодателя. Исключать такого развития ситуации нельзя, особенно с учетом того, что в определенных кругах эти персоны давно уже имеют имидж так называемых «предвыборных беспредельщиков», бесцеремонных, однако максимально эффективных повышателей рейтингов

Очевидно, что в угоду назревающим предвыборным баталиям президент укрепляет свою команду профессионалами именно этого фасона. Пусть даже в ущерб текущим делам и реформам.