Згубні для країни «ініціативи» чиновників майже пробили дно Вадим Трюхан

2018-08-08 08:24 525

Думав, що дно пробили «ідеєю» зупинити з Росією пасажирське залізничне сполучення (і то не чіпаючи вантажне, як це не «дивно»). Помилився. Нєкто Ізєт Гданов пропонує ще й автобусне сполучення припинити. Тобіш у дна дна поки що немає!?

Нє, ну а чо, можна ж багато ще чого придумати, щоб засвітитися на широкий загал і дати приводи для глузування з усієї країни за поребриком. Та й не тільки там.

І що далі?

Законом зобов’язати всіх громадян України зректися своїх родичів, друзів і знайомих, які живуть в державі агресорі?

Чи може зупинити всі реактори, які працюють на російських ТВЕЛах, втягнувши країну в низку технологічних катастроф і в кам’яну добу без світла?

Чи відмовитися від мобільного зв’язку і почати поштовими голубами користуватися?

Чи перестати пересуватися автомобілями, бо переважно ж бензин і дизель з російської нафти, і пересісти на коней?

Чи не впускати назад в Україну всіх українців, які змушені заробляти в Росії, щоб утримувати свої сім’ї, бо вдома нормальної роботи немає?? Чи що ще???

Все можна зрозуміти, але от відвертої дурості і шкідництва власній країні з боку деяких наших чиновників і політиків, які живуть до речі на податки українців (хоча хто зна, може їх підфінансовують з того ж Кремля?), проти яких вони по суті працюють, висуваючи подібні ура-патріотичні і нічим не обґрунтовані згубні для країни «ініціативи», зрозуміти ну ніяк не можу.

З такими точно каші не звариш і миру Україні не принесеш. Не говорячи вже про якісь реформи чи реалізацію Стратегії відновлення територіальної цілісності, якої до речі так і не народили на п’ятому році війни.

ПС. І думається ще мені, що хтось затято намагається підставити Президента і Уряд. Ймовірно розраховуючи для себе на якісь політичні дивіденди. Хто??? Питання далеко не риторичне.

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