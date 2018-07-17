Почему Героям срочно слава? Янина Соколовская

2018-08-08 10:42 546

Об инициативе по смене украинского военного приветствия с пост-советского на актуальное нет смысла говорить много. Есть всего несколько важных моментов, которые нужно понять, чтобы отторгнуть или принять:

1. Не вижу ничего зазорного в том, что инициативу о новом приветствии озвучил президент-верховный главнокомандующий. Скорее удивительно было, когда в феврале эту инициативу хотел, но не смог одолеть крепкий хозяйственник и премьер Владимир Гройсман.

2. Не считаю, что это даст президенту дополнительные баллы. Скорее, эта инициатива ему не в плюс, а "в красную армию" - она вызывает обвинения Порошенко в популизме.

3. Не вижу повода президенту отказываться от этой инициативы: уж если он объявил самый крупный парад за все годы жизни Украины в условиях войны, то приветствовать военных он должен по-украински.

"СЛАВА УКРАИНЕ! - ГЕРОЯМ СЛАВА!" СТАНЕТ УСТАВНЫМ ПРИВЕТСТВИЕМ В ВСУ

4. Не знаю причины, по которой украинские военные должны по-старинке вещать "Здравия желаю". За этим приветсивием мне слышится "Служу Советскому Союзу", а он, слава Богу, 27 лет, как почил.

5. Не понимаю, почему этого не услышали командующие раньше, но в провозглашении здравицы старшему начальствующему, хоть главнокомандующему, хоть министру, есть низкопоклонство перед ним. Армия - не Церковь, чтоб молится о здравии иерархов.

6. И главное: прошедшие тяжкие четыре года дали Украине новых героев и всем нам - возможность понять, за что мы славим свою Страну и за что - любим. Когда на параде звучит "Слава Украине! - Героям слава!", мы не только законодательно фиксируем традицию, которая по факту сложилась в Вооруженных силах. Мы говорим о тех, кто действительно стал для нас Героями - не лишь историческими, но реальными, живущими одновременно с нами и рядом с нами. Это приветствие, позволяющее каждому подумать о Героях - своих.

Это слово, объединяющее всех нас.

Это как "За Победу! - За Нашу Победу!"