Є лише три способи боротися з бедламом у Києві Вадим Трюхан

2018-08-20 08:46 294

Я мабуть один з небагатьох киян, хто дізнався про нічний «потоп» у столиці лиш пару годин тому. Пощастило бути за межами.

Проте оцінку того, що відбулося, дам: якщо громадяни й далі дозволятимуть чиновникам і далі жити з відчуттям тотальної безкарності, то потопів і інших катаклізмів по всій Україні буде ще безліч, і то траплятимуться вони регулярно. Як це не прикро констатувати.

А боротися з цим всім бедламом можна лиш трьома способами:

1) Проводити оперативні і транспарентні розслідування, наслідком яких має наступати відповідальність конкурентних посадових осіб, і то не лише дисциплінарна, а й кримінальна. До речі цього, судячи з тиші у пресі, так і не будо зроблено ні по першому «потопу», ні по інциденту з Шулявським мостом.

2) Не голосувати на виборах за гречку (інші матеріальні блага), за популістів і за одинаків без професійної команди

3) Викинути на смітник історії два згубні міфа, нав’язані українцям. А саме, - «моя хата скраю» і «там де два українця, там три гетьмани». Треба займатися політикою, треба йти в політику, треба об’єднуватися навколо нових лідерів, точніше їхніх програм, і треба кожен на своєму місці рятувати Україну від чергової руїни важкою працею.

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