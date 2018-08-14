Бейте журналистов - плюйте в зеркала Янина Соколовская

2018-09-18 12:05 469

Журналист - зеркало, в котором реален мир. От того, что вы в зеркало плюете и пытаетесь разбить, мир не меняется - вы перестаете его видеть. Бьющий журналиста избивает отраженного себя. 

А если отойти от философии, то я не понимаю:

- почему стоящая рядом с представитеоями #NewsOne полиция не вмешивалась и не препятствовала избиению журналистки

- почему стоявшие рядом мужчины не мешали избиению женщины (независимо от ее профессии)

- почему нападавшие, зафиксированные на видео, до сих пор не привлечены к ответу по полной

- почему неслышны голоса многочисленных украинских союзов журналистов

- почему не реагирует парламентский комитет по свободе слова

И по итогам: почему вам нравится жить в неправовой стране, где человека, женщину, журналиста бьют посреди дня, полиция бездействует, а граждане содействуют либо молчат?

Неужели спустя кровь, горе, смерть и майданы мы превратись в тупое быдло? Неужто мы счастливы метаморфозе из полетной бабочки революции в ползучую гусеницу распада, пожирающую все на своем ползучем пути?

Читала у футурологов, что Маркс ошибся, что до коммунизма развитие общества не дойдет, что оно движется по траектории первобытное-рабовладельческое-феодальное-капиталистическое и обратно.

Судя по тому, что сейчас происходит с обществом, мы на стадии перехода от феодализма к первобытному.

В этой ситуации зеркала-журналисты, отражающие всю тоску положения, нам, конечно, не нужны.
Плюйте в них, разбейте их.

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