Европа исторически всегда не готова к защите, не готова к войне Дмитрий Козлов

2018-09-25 12:20 294

Я не политик, не госслужащий и даже не член БПП. Я простой человек, гражданин, который никогда не прогибался под чьи-то хотелки или политическую конъюнктуру. Почему я за Порошенко?

Этот человек стал у штурвала государства, которого почти не было.

Май 2014 года. Страна, еще не пришедшая в себя после расстрелов на Майдане, замерла в тревожном ожидании. Крым оккупирован «зелеными человечками». В Славянске Гиркин белой краской торжественно, с видом победителя, рисует на бронетехнике слова «На Киев». В Харькове, Одессе и Херсоне — только-только подавлены пророссийские мятежи. Казна пуста (спасибо Азирову).

Армия… Боеспособные части можно было пересчитать на пальцах одной руки. Чем прикрывать трехтысячекилометровую границу с Россией? Танкам от нее до Киева — 4 часа ходу…

Он мог вообще не участвовать в выборах. Успешный бизнесмен, миллиардер. Ему было легко договориться с любой властью, или уехать жить на острова, попивая мохито. И нервы бы сохранил, и седина бы не так быстро проявилась.

Он сделал свой выбор. Он взял в руки управление нищей, униженной, разоренной, раздираемой внешним врагом и внутренними противоречиями страны. Страны, которая буквально трещала по швам. С первых же дней на него обрушился шквал критики со всех сторон.

Почему объявил перемирие? Почему прекратил перемирие? Почему не дал приказ брать Донецк? Почему отдал приказ стрелять? Почему не отдавал приказа стрелять?

Критиковали те , кто не обладал и одним процентом информации, которой оперирует первое лицо для принятия решения. Можно только догадываться, при каких условиях и под каким жестким внешним прессингом они принимались. От границы до Киева танкам 4 часа ходу…

Европа — очень комфортная для жизни территория, но она исторически всегда не готова к защите, не готова к войне. Достаточно вспомнить Чемберлена и его план «умиротворения Гитлера».

В Европе всегда много чемберленов и мало черчиллей, так уж исторически сложилось… Порошенко сумел создать антипутинскую коалицию, и санкции все-таки медленно, но уверенно сжимают удавку на шее агрессора.

Любимая тема наших зрадофилов — минские соглашения. Хотя как воевать со страной, обладающей ядерным оружием — зрадофилы скромно умалчивают.

Путин хотел сыграть в Чапаева. Порошенко навязал ему партию в шахматы.

И в том, что сейчас фронт проходит под Донецком и Луганском, а не под Борисполем или Одессой — большая заслуга и его. Он сделал максимум, что было возможно в этой ситуации. И из всего политического бомонда я не вижу фигуры, равной ему по масштабам и по участию в обороне нашей страны.