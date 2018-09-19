Государство Украина пошло в плен информационной войны Янина Соколовская

2018-09-25 12:23 287

Объясните мне: я правильно понимаю, что единственный неолигархический государственный телеканал страны отключен от трансляции за долги?

UА:Перший, как говорится, фсьо, потому что ему нечем платить за трансляцию? Это ведь полная победа государственной и государственнической пропаганды в воюющей стране?

Кстати, какое отношение может быть у граждан (избирателей) к государству в этой стране, если оно единственный телеканал просодержать не может?

И в данной ситуации меня волнуют не вороватые стрелочники в руководстве канала, даже если таковые имеются. Меня интересует: ДОКОЛЕ государство Украина будет героически проваливать свою информационную оборону? До полного распада страны? До тотального соседского инфоконтроля - то есть уничтожения?

Такие провалы в информационной обороне стоят не менее дорого, чем провалы стратегов на войне. Такой провал в итоге измеряется не словами, а жизнями. В том числе - жизнью страны