ЦИРК, РУКОВОДИМЫЙ ЖАДНЫМ КЛОУНОМ Янина Соколовская

2018-10-05 08:39 9471

Пока государство Украина тратит огромные деньги на брендирование понятия "Украина.ua", настоящими брендами остаются #Динамо и его игроки - команда молодости нашей, да и не только нашей, да и не только молодости. Казалось бы, руководство клуба Динамо должно этот имидж поддерживать.

Но не тут то было, особенно накануне внесения кандидатуры от Украины на пост замглавы УЕФА.

Тут идет столкновение интересов владельца Динамо #Суркиса, который рвётся на эту должность в УЕФА, и главы ФФУ #Павелко, который кандидатуру Суркиса в УЕФА не подает.

Чем ближе дата 10 октября, когда эта кандидатура должна быть внесена, тем больше негатива о Павелко публикуют афелированные с Суркисом издания. И если б эта возня касалась только Суркиса, стремящегося в УЕФА, и Павелко, который с этим стремлением несогласен, это было б лично дело этих двух трудящихся.

Но в итоге разборок имени Суркиса Украина выглядит в глазах той же УЕФА страной неадекватов, которые даже на футбольной почве договориться не могут. А команда молодости нашей от этого превращается в цирк, руководимый жадным клоуном. Смотреть на это тошно даже мне, относящейся к футболу по касательной. Представляю, каково настоящим фанатам.