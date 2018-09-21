Украине нужна тактика мелких шагов Янина Соколовская

2018-10-11 11:31 336

Была вчера Брюсселе, в Европарламенте, где стала участницей круглого стола с жёстким для Украины названием: "Минск 2 или война". Мои предположения о том, что название заострено для привлечения внимания, к сожалению, не оправдались. В Европарламенте действительно не исключают, что активная фаза боевых действий в Украине возможна. Не исключают и пребывают в режиме изучения ситуации. 

Учитывая, что встречу оформляли от Европарламента Гельмут Шульц, Мирослав Митрофанов и Юрий Машталка, а среди российский представителей был Алексей Пушков, могу сказать, что состоявшийся разговор - не просто слова.

При том, что меня удивила некая неинформированность о законах Украины (собравшиеся утверждали, что у нас в Конституции прописан механизм импичмента, которым, по их мнению, и нужно было устранять Януковича), а также при том, что меня огорчила позиция европейцев о том, что "проблема Украины в том, что у неё свежие и неустоявшиеся границы", я зафиксировала несколько характерных тезисов:

- Беду Донбасса ставят в один ряд с арабо-израильским конфликтом и заявляют: Израиль оккупировал Палестину при поддержке США, и нынешние отношения молдаван и приднестровцев лучше, чем убийство израильтянами палестинцев

- в Европарламенте считают, что украинские власти "рассматривают миротворцев как оккупантов от НАТО, которые зайдут на Донбасс, вытеснят боевиков и решат проблему возвращения Киеву территорий"

- По мнению европарламентариев, "Украина не должна быть буферной зоной, но должна избежать проблем с РФ и сделать отношения транспарентными". Как это сделать - версий нет

- Европарламентарии обвиняют Киев: Украина игнорирует гуманитарную подгруппу Трёхсторонней контактной группы. Умышленно не открывает пункты пропуска и создаёт ад на пропуске в станице Луганской

- Недовольна Европа и американским представителем Куртом Волкером. По словам европарламентариев, далёких от симпатии к России и не имеющих права въезда в неё, "Волкер использует пострадавших людей в политических играх"

- И самое критичное: России никто не противостоит.

Свою версию событий и перспектив довелось озвучить и мне. Краткое резюме того, что было сказано: учитывая, что ближайший год Украина будет проходить через президентские и парламентские выборы с последующим переформатированием власти, Минский процесс затормозится как минимум на этот период. Это означает, что никаких существенных подвижек в деле мирного урегулирования не будет.

Тут вина не Киева, а всех сторон и особо - России, которая подогревает донбасский конфликт.

Если для танго нужны двое, то для мирного урегулирования нужно стремление многих сторон, потому что это не эстетный бальный танец, это кровавая кадриль.

Всё, что мы можем сделать сейчас, это задействовать тактику мелких шагов в направлении мира. Прежде всего – в деле обмена пленными и заложниками - теми, кто захвачен на территории, неподконтрольной Киеву, теми, кто находится в российских тюрьмах, и теми, кто сейчас под судом и следствием за сепаратизм в Украине.

Такая тактика мелких шагов даст нам возможность вернуть наших граждан домой.

Иного пути на данном этапе нет, потому что для больших шагов украинской активности мало, нужна синергия Запада, хотя бы нормандского формата, который сейчас не демонстрирует даже вялой позиции.

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