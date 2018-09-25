Це не автокефалія, а відновлення Київської митрополії Кирилл Говорун

2018-10-12 08:37 392

Щойно приземлився у Лос-Анджелесі, був у повітрі 12 годин. Тому лише зараз (поки їду на убері на семінар до своїх студентів) короткий коментар:

1. Це не автокефалія, а відновлення Київської митрополії у складі Константинопольського патріархату. Що саме по собі не виключає автокефалію як наступний крок. Більш того, процедурно цей проміжний етап робить наступний крок більш легітимним.

2. Застосоване право першої Церкви приймати апеляції з інших Церков. Зараз це право рідко застосовується, а у першому тисячолітті застосовувалося часто. Свого часу ним користувалися такі святі як Максим Сповідник, наприклад.

3. В храмах УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП мають почати поминати ім'я Константинопольського патріарха.