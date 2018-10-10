Керченский взрыв разделит жизнь на "до" и "после" Янина Соколовская

2018-10-17 14:46 420

Взрыв в Керчи разделит все, что было в Минском процессе, на до и после. Понятно, кого обвинят в организации теракта. Очевидно, какие зачистки всего, что еще шевелилось, проведут в Крыму.

Но этим не ограничится. Среди возможных вариантов - официальный, неприкрытый и беззастенчивый ввод российских войск "для защиты" так называемых ДНР и ЛНР, попытка аннексии Азова и прилегающих территорий, полный разрыв отношений с Украиной и официальное начало войны в Европе под предлогом защиты "русского мира" .

Историю с томасом РФ также использует - как повод для ввода войск ради защиты православных.

Чем на это ответит Киев? Вероятно, тезисом о том, что в украинском Крыму дети от взрывов не гибли. Усилением украинских позиций на Донбассе. Попытками защитить Мариуполь с моря. Попытками подтянуть помощь европейцев и американцев.

Что сделают европейцы? Скорей всего выразят глубокую обеспокоенность и заговорят о санкциях. Как отреагируют американцы? воспользуются шансом прямого, открытого противостояния с Россией, против которой сплотился мир не после агрессии на Донбассе и гибели малайзийского Боинга, а после "дела Скрипалей".

Поможет ли это Украине? Сомневаюсь. Мы снова будем с войной один на один.

Может, вы это читаете сейчас, как раньше читали Оруэлла, но хочу вам напомнить, что пять лет назад мы не представляли аннексии Крыма Россией и войны на Донбассе