Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - бути чи не бути? Вадим Трюхан

2018-10-23 08:29 378

21 жовтня ц.р. Дональд Трамп заявив про намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), підписаного Рейганом і Горбачовим понад 30 років тому у Вашингтоні, 8 грудня 1987 року. При цьому він звинуватив Росію в його порушенні. Крім того, він натякнув, що можливе укладення багатосторонньої угоди з цих питань, якщо цього захочуть не лише в Москві, а й в Пекіні.

Кремль одразу заперечив звинувачення американської сторони в порушеннях цього, без перебільшення, одного з основоположних документів у сфері контролю над озброєнням, чинних у відносинах між двома країнами такий тривалий час.

Що ж відбувається насправді? Що з цим робити і чого чекати в найближчому майбутньому України? Спробуємо розібратися.

Перше. Наразі не йдеться про негайну денонсацію Договору про РСМД від 8 грудня 1987 року. Президент США Дональд Трамп заявив лише про намір чи то його денонсувати чи то переглянути. Не спроста ж його радник з питань національної безпеки Джон Болтон перебував у понеділок, 22 жовтня ц.р., у Москві і вів переговори з секретарем РНБО РФ Патрушевим та Міністром закордонних справ Лавровим. Навіть готувалася його зустріч з Владіміром Путіном. Безперечно, там стояло не лиш це питання у порядку деному. Адже є ще дві, не менш гарячі теми, по яким американці і росіяни опинилися в глухому куті - Україна і Сирія. Проте означає це одне - остаточного рішення по РСМД в Білому Домі ще не ухвалили.

Друге. Можливе рішення денонсувати Договір про РСМД дозволяє Дональду Трампу вирішити одразу три завдання, - i) отримати прихильність військово-промислового лобі всередині власної країни, ii) втягнути Росію у явно програшну для неї гонку озброєння 2.0 (а перша, як відомо,призвела до розвалу СРСР) і iii) розв'язати руки США в інших точках земної кулі, адже він двосторонній і явно тримає Вашингтон у програшній позиції, наприклад в регіоні АТР, де військова міць того ж Китаю росте з кожним роком.

Третє. Навіть сам анонс про можливу денонсацію чи намір добиватися перегляду Договору про РСМД у світі сприйнято не однозначно. Велика Британія одразу підтримала позицію Президента Трампа, натомість Франція та ФРН навпаки засудили. І ці три країни є партнерами України і ключовими союзниками та партнерами по НАТО і ЄС (BREXIT de jure ще не відбувся). Тому поспішати з якимось гучними заявами, навіть десь у ФБ чи Твітері керівникам нашої держави і дипломатам не доречно.

А загалом для України ситуація не сприятлива. Адже de facto ми у стані війни з Росією. Ймовірна денонсація Договору про РСМД розв'яже руки не лише Сполученим Штатам, а й Росії. Чи полетять ракети останньої в напрямку американського континенту? Не факт. А от в бік України запросто, якщо в чиюсь не дуже здорову голову в Москві прийде в майбутньому така ідея.