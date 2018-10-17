Не самые известные факты о цене на газ в Украине Андрей Блинов

2018-11-02 08:19 1269

В завершение дня трёх единиц (1.11) о том, о чём весь последний месяц говорили большевики. Как всегда бывает, большинство говорит, а меньшинство знает.

Итак, не самые известные факты о цене на газ в Украине.

1. Это враньё, что цена на газ для населения выросла на 23,5%. Ещё вчера она составляла 6,9579 грн за кубометр, сегодня — 8,5489. Это +22,87%. Арифметика.

2. Это раньше цены на газ для населения и теплокоммунэнерго были одинаковыми. Теперь они несколько отличаются: 8,5489 против 8,3612. Причина разницы — в разных расходах на распределение газа. Для ТЭЦ как оптовиков они несколько ниже.

3. А вот отдельному льготному тарифу для религиозных организаций — томос. В смысле того, что тарифы теперь для них, как для населения. Прежде церкви платили 3,9186 грн за кубометр, или почти вдвое меньше, чем население.

Также относительно недавно подобную льготу имел МДЦ «Артек». Допускаю, что Кабмин окончательно запутался в каноничности церквей и пионерлагерей, как прежде руководство "Нафтогаза" — в единой цене и анбандлинге.

4. Формула Ц = Цбаз х Кд, где Цбаз — среднее арифметическое цены продажи/поставки газу НАКом для промышленности (на условиях предоплаты) с 1.07 по 30.09.2018 г. (8981 грн/ткм), а Кд — коэффициент дисконта, который составляет некие 0,6943, — это классическая подгонка решения под ответ в конце учебника.