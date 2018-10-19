ЧОМУ ПІШОВ ТРУБА Олена Мельник

2018-11-07 12:53 486

Поки у суспільстві вангують над питанням піде чи не піде Юрій Луценко з посади Генерального прокурора (а якщо піде - то куди?), директор ДБР Роман Труба тихенько пішов... у відпустку.

Можливо, він підірвав своє здоров‘я хронічною перевтомою через запуск ДБР?! Як відомо, спочатку це дійство анонсували на вересень 2018-ого. Потім старт перенесли. Крайня дата - листопад. Саме наприкінці цього місяця, як пообіцяв Труба, "після складання присяги слідчими, які виграли конкурси до територіальних управлінь ДБР, будуть порушені перші кримінальні справи".

Ще одним логічним поясненням того, чому на фінішній прямій нового правоохоронного органу його керманич так зненацька перервав роботу, є версія про сімейні обставини. Нагадаю, дружина Романа Труби - суддя Шевченківського райсуду Львова Олександра Баєва звернулась із заявою до Вищої ради правосуддя щодо тиску.

У будь-якому разі чекатимемо офіційних пояснень від ДБР, включно з сумою отриманих директором відпускних. Хоча, за даними джерел Резонансу, все до банальності просто. Призначений Петром Порошенком торік у листопаді директор Державного бюро розслідувань пішов... у щорічну відпустку. На два тижні. У вівторок 6 листопада Роману Трубі виповнилося 44 роки. Отже - приймав вітання... поза робочим кабінетом.

А перед відпусткою, минулої п‘ятниці 2 листопада (до речі, у День народження першого заступника директора ДБР Ольги Варченко) Труба "ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад". І звернувся з листом до зовнішньої комісії.

Про що і досі не повідомив ані сам Труба, ані офіційний сайт відомства - так це про наказ, яким очільник Бюро призначив виконувачів обов‘язки командирів 27 підрозділів ДБР. Хоча про імовірність такого кадрового кроку він говорив ще у серпні.

Сподіваюсь, наказ не є таємним, тому у відповідь на запит Резонанс отримає повний перелік прізвищ достойників. Включно з іменем тимчасового керівника відділу роботи з громадскістю та ЗМІ. Щоб знати на майбутнє кому у подальшому адресувати резонансну кореспонденцію...

А також посилання на відповідні норми чинного законодавства, якими керувався директор Держбюро розслідувань підписуючи кадрові документи.

Про проходження цими кандидатами дослідження на поліграфі я навіть не питала. Упевнена, всі вони успішно витримали тест "детектором брехні". Хоча, пліткують, що дані про двох з цих осіб десь заблукали...

Також відмічу, що час для відпочинку Роман Труба обрав вдало і з огляду на дату судових дебатів за позовом нардепа Юрія Македона. На 15 листопада Окружний адміністративний суд Києв переніс засідання, у ході якого Роман Михайлович (у якості третьої сторони у справі) має повне право висловити свою позицію. У суді, а не обраним мас-медіа.

Для повноти картинки згадаю і про вельми серйозні закиди на адресу Романа Труби, які публічно пролунали нещодавно від геть не пересічного нардепа - Олександра Грановського.

Можна по-різному оцінювати його овіяну легендами діяльність. Утім, на моє переконання, публічна заява правника такого рівня вимагає і відповідного процесуального реагування. Якщо очільнику Бюро, покликаного протидіяти службовим злочинам, закидають, зокрема, "замовлення" у ЗМІ публікацій проти політиків-опонентів, - це має бути розслідувано! Як мінімум, тут вбачаються ознаки перешкоджання діяльності народного депутата України. Нехай це фахово кваліфікують слідчі. Єдине питання - слідчі якої саме з правоохоронних структур?! ГПУ, НАБУ, ДБР чи може створимо ще одну тимчасову слідчу комісію ВРУ?!