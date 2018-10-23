Зачем Нафтогазу конфронтация с Гройсманом и уничтожение рейтинга власти Олег Устенко

2018-11-15 08:38 1053

Вынужден констатировать, что развитие ситуации с НАК Нефтегазом идем по самому негативному сценарию.

1. Похоже, что вопрос о «взять взаймы пока дают» уже решен.

2. Теперь НАК станет «счастливым обладателем» долга стоимостью почти в 11% годовых. Теперь – на протяжении ближайших 5 лет – ежегодно НАК будет выплачивать более 1.5 млрд. гривен только за обслуживание своего нового долга (и это если они ограничатся заимствованием в 500 млн долларов, а курс не будет слишком сильно меняться в худшую сторону). Я бы и сказал, что «у богатых свои причуды», но боюсь, что это не в этом случае.

3. Несколько вопросов немедленных вопросов:

(а) Менеджмент НАКа осознает, что он делает?

(б) Они специально делают все возможное для того, чтобы степень «анти-симпатий» к ним продолжала увеличиваться?

(в) Они специально «убивают» рейтинг власти?

(г) Они специально до этого вошли в конфронтацию с Гройсманом, чтобы показывать, что им позволено гораздо больше, чем себе представляет премьер?

(д) Они готовы к своему разукрупнению и развитию конкуренции на газовом рынке?

(е) Что обо всем этом думает их набсовет?

(ж) Они повесят валютный долг под такой процент на свои собственные семьи?