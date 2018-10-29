Протести євробляхерів - шлях в нікуди Вадим Трюхан

2018-11-20 10:54 1242

Гнила тема, не люблю її і весь час обходив, намагаючись не чіпати. Але знову читаючи про чергові перекриття доріг, і то по всій Україні, таки вставлю свої 5 копійок.

1) Податки мають платити всі! І то дійсно всі, а не лише ті, що не мають доступу до тих, хто може «порєшать».

2) Чим людина заможніша, тим ставки податків мають бути вищими, а не навпаки, як по факту виходить в Україні.

3) Держава реально лохонулася, допустивши бєспрєдєл з цими євробляхами. І то хворобу запустили так, що вона стала хронічною. Ті ж молдовани знайшли рішення, коли в них на дорогах було 35 тис. таких напівзаконних машин. А ми дочекалися, поки їх стало більше 2-х мільйонів. Тому саме держава має знайти таке рішення, яке влаштує людей, які повелися на спокусу не платити податки, скориставшись її недбалістю. І саме держава має унеможливити повторення такої ситуації у майбутньому.

4) Легковий автомобіль - це не розкіш, а засіб пересування. Тому держава має створити всі необхідні умови для того, щоб в Україні з’явилася можливість купувати недорогі нові авто. Досвід Чехії, Словаччини і багатьох інших країн, які давно вже цю проблему вирішили і забезпечили або власне виробництво, або прийнятні для імпорту недорогих авто умови у своїх країнах, у поміч.

ЕВРОБЛЯХЕРЫ ПЕРЕКРЫВАЮТ ДОРОГИ - ТРЕБУЮТ ОТМЕНИТЬ ЗАКОН О РАСТАМОЖКЕ

5) А протестами такі серйозні питання не вирішують, бо то шлях в нікуди, а можливо й до розвалу держави. Відповідну політику мають формувати, пропонувати і реалізовувати політичні партії. Їх, у свою чергу, мають фінансувати громадяни, у тому числі і в першу чергу, не задоволені існуючою політикою, зокрема в податковій сфері та в галузі автопрома. По інакшому цивілізовано не буває.

А загалом мудрості всім, і тим, хто у владі, зокрема Президенту, Уряду і парламенту, і тим людям, які їздять (власність - питання спірне) на цих багатостраждальних євробляхах!