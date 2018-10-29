Життя після Євромайдану: що ми здобули та втратили за 5 років Вадим Трюхан

2018-11-21 11:02 1944

21 листопада. 5-та річниця Революції Гідності. Сьогодні день спогадів і підведення підсумків. В цей день варто задуматися кожному над тим, що зроблено і що ще слід зробити.

Вдалося насправді багато. Хоча й не настільки як того б хотілося. Мої висновки по результатах такі.

Позитиви:

1) Угода про асоціацію з ЄС є, і вона - дороговказ для побудови по-справжньому європейської демократичної економічно потужної і безпечної в усіх вимірах України.

2) Безвіз з ЄС є, і він нарешті дозволив українцям позбавитися від принизливого стояння в чергах і безкінечного виправдовування перед кожним європейським клерком щодо мети поїздки в Європу.

3) Інституції, які мають подолати корупцію, на стадії становлення. Їхня дієвість і політична неупередженість - запорука побудови правової держави. Хоча шлях до реалізації цієї мети виявився аж надто тернистим і тривалим.

4) Запущено реформи. Децентралізація, медицина, освіта, державне управління в пріоритеті і вважаються найуспішеішими. Проте до справжнього успіху ще далеченько. Та й не достатньо лише цих напрямків. Судова і правоохоронна системи, податкова політика, митниця з її тотальною корупцією мають стати пріоритетними сферами на наступні роки.

5) Януковича в Україні нема. 5 років тому мало хто вірив, що це досяжна мета. Проте він сам допоміг в її реалізації, виявившись елементарним боягузом, слабаком і зрадником.

А ще змінилося ставлення більшості людей до власної країни, до власної держави, до власних прав і свобод. Українці перестали миритися зі свавіллям влади, і то будь-якого рівня. Українці відчули дух свободи і стали ним жити. Українці почали цінувати власну Батьківщину і боротися за нею, кожен хто як може, в міру своїх знань, можливостей і вподобань.

Мінусів вистачає теж. М’яко кажучи.

Ключовий - олігархи так і залишилися при владі. Неподобство. Зламати клептократично-олігархічну систему управління державою - це завдання номер 1 на наступні 5 років.

Другий - у мирній раніше Україні вже 5 років миру немає. Україна у війні. Вона неоголошена, вона гібридна. Проте від цього вона не менш, а ще більш загрозлива для самої держави. Ворог підступний і сильний, відступати він не збирається. Тому розслаблятися не час. Завдання номер 2 на наступні 5 років - зупинити війну і повернути в Україну мир і впевненість у завтрашньому дні для кожної людини.

Третій - політична (чи радше «політична») еліта роз’єднана як ніколи. Принцип «там де два українці там три гетьмана» знову стає на заваді поступу в майбутнє. 2019 рік - це рік виборів і випробувань. Ті, хто вважає себе демократами, повинні нарешті об’єднатися і виступити єдиною потужною командою, пред’явивши суспільству кандидатів на всі ключові посади в державі, починаючи від Президента, і закінчуючи керівниками міністерств, відомств і місцевих державних адміністрацій.

Четвертий - політична нація все ще недосформована. Досі вистачає тих, кого в народі називають «вата». Досі вистачає «матеріалу» для організації іноземними спецслужбами всіляких провакацій, «протестів», терактів тощо. Досі точаться в соц.мережах і скрізь, де тільки можна, безплідні дискусії на тему хто друг, а хто ворог Україні, хто герой, а хто зрадник України, а найнеприємніше - «камо грядьоши Україно?».

Завдання номер 4 на наступні 5 років - припинити суперечки, завершити формування політичної нації і об’єднатися навколо цінностей і завдань, які є ключовими для України.

І ще одне, не менш важливе. Україна стала залежна як ніколи раніше від іноземної допомоги - політичної, фінансової, військової, гуманітарної тощо. Залежність - це обмеження суверенітету і втрата привабливості та поваги в очах міжнародної спільноти.

Надзавдання на наступні 5 років - позбавитися цієї залежності. Україна має стати сильним гравцем як мінімум у Європі. Для цього треба підняти економіку, зробити її привабливою для інвесторів. Слід забезпечити ріст ВВП на 7-10, а краще 12-13 % щорічно. Цілком реалістичні цифри у разі максимальної лібералізації державної політики, зокрема у видобувній сфері, машинобудуванні і сільському господарстві. Той же ринок землі - давно перезріле завдання.

А загалом не час голову посипати пепелом. Підводимо підсумки, робимо висновки і йдемо далі. Свободу вибороли. Час вибороти мир, стабільність і добробут. Для України, громадян України і всіх людей, які живуть в Україні.