ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА и БЕДА ЧИНОВНИЧЬЕГО ИДИОТИЗМА Янина Соколовская

2018-11-24 10:48 2727

Когда я читаю новости об отмене аренды и регистрации для зданий Почаевской лавры, 2003 -м году переданных в пользование УПЦ, я осознаю сразу несколько моментов:

1.Наши чиновники способны разбить лоб, молясь своему креслу и цепляясь за него золотыми зубами.

2. Эти чиновники способны закопать любую позитивную, нужную и двигающую Украину вперёд инициативу.

3. С этими чиновниками не может справиться ни президент, ни царь и ни герой.

4. Сейчас эти чиновники в своей попытки передать Лавры, монастыри и храмы новой, ещё не созданной Поместной церкви способны уничтожить то дело церковного объединения, которок сейчас начато в Украине.

5. Если этот чиновничьей "энтузиазм" не будет блокирован президентом, если потуги местных властей быть святее Константинопольского патриарха не будут пресечены, нас ждёт кровопролитие и новые захваты храмов, которые мы с трудом пережили в 90х.

6. Этот передел на фоне войны будет жутким и жестоким, остановить его будет крайне трудно, под него обязательно подложат псевдопатриотическую составляющую

7. Никакой патриархат, даже Силинский, не одобрит создание новой церкви в 21-м веке путём кровопролития в стране, которая и так истекает кровью. Если это не могут понять убогие царьки на местах, это должны осознать те, кто называет себя народными избранниками в Киеве

8. Лавры, в случае попыток их захвата либо передачи кому-либо, будут защищать искренне и всенародно, на эту защиту станут добровольно многие, независимо от пола, возраста и физического и социального состояния. Если те, кто затеял возню вокруг Почаевской лавры это не осознают, то они это поймут достаточно скоро.

9. Чиновничьи криворукая возня вокруг Лавр дает шанс РПЦ расширить присутствие в Украине. Я понимаю, какие именно олигархи, заказывающие провокации вокруг украинских храмов, на это работают. Но я не понимаю, почему украинские чиновники так глупы и энтузиазны, что поддаются на эти провокации.

10. Я приветствую создание в Украине новой Поместной церкви, ничего не имею против Константинопольского патриархата, но хочу напомнить: в уставе УПЦ написано, что она - Церковь украинского народа. Таковой она и является. Намерение депутатов – энтузиастов переименовать эту церковь в "РПЦ на Украине" и выдворить её из страны является неграмотным и незаконным, вносящим церковную рознь и уничтожающим всё то доброе дело создания украинской А поместной церкви, которое сейчас Украина может совершить.