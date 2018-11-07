ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА и БЕДА ЧИНОВНИЧЬЕГО ИДИОТИЗМА Янина Соколовская
2018-11-24 10:48 2727
Когда я читаю новости об отмене аренды и регистрации для зданий Почаевской лавры, 2003-м году переданных в пользование УПЦ, я осознаю сразу несколько моментов:
1.Наши чиновники способны разбить лоб, молясь своему креслу и цепляясь за него золотыми зубами.
2. Эти чиновники способны закопать любую позитивную, нужную и двигающую Украину вперёд инициативу.
3. С этими чиновниками не может справиться ни президент, ни царь и ни герой.
4. Сейчас эти чиновники в своей попытки передать Лавры, монастыри и храмы новой, ещё не созданной Поместной церкви способны уничтожить то дело церковного объединения, которок сейчас начато в Украине.
5. Если этот чиновничьей "энтузиазм" не будет блокирован президентом, если потуги местных властей быть святее Константинопольского патриарха не будут пресечены, нас ждёт кровопролитие и новые захваты храмов, которые мы с трудом пережили в 90х.
6. Этот передел на фоне войны будет жутким и жестоким, остановить его будет крайне трудно, под него обязательно подложат псевдопатриотическую составляющую
7. Никакой патриархат, даже Силинский, не одобрит создание новой церкви в 21-м веке путём кровопролития в стране, которая и так истекает кровью. Если это не могут понять убогие царьки на местах, это должны осознать те, кто называет себя народными избранниками в Киеве
8. Лавры, в случае попыток их захвата либо передачи кому-либо, будут защищать искренне и всенародно, на эту защиту станут добровольно многие, независимо от пола, возраста и физического и социального состояния. Если те, кто затеял возню вокруг Почаевской лавры это не осознают, то они это поймут достаточно скоро.
9. Чиновничьи криворукая возня вокруг Лавр дает шанс РПЦ расширить присутствие в Украине. Я понимаю, какие именно олигархи, заказывающие провокации вокруг украинских храмов, на это работают. Но я не понимаю, почему украинские чиновники так глупы и энтузиазны, что поддаются на эти провокации.
10. Я приветствую создание в Украине новой Поместной церкви, ничего не имею против Константинопольского патриархата, но хочу напомнить: в уставе УПЦ написано, что она - Церковь украинского народа. Таковой она и является. Намерение депутатов – энтузиастов переименовать эту церковь в "РПЦ на Украине" и выдворить её из страны является неграмотным и незаконным, вносящим церковную рознь и уничтожающим всё то доброе дело создания украинской А поместной церкви, которое сейчас Украина может совершить.