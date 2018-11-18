Розривати треба і дипломатичні, і консульські відносини з Росією Вадим Трюхан

2018-11-30 17:39 1593

Якщо речниця МЗС РФ заявляє, що у «російської громадськості може урватися терпець», натякаючи на можливе захоплення українських дип. установ на території Росії, то треба діяти на упередження і негайно розривати дипломатичні відносини і відкликати українських дипломатів додому.

При цьому варто звернути увагу ось на що. Марія Захарова є офіційним представником зовнішньополітичного відомства РФ, тобіш мова не про її власну імпровізацію, а про позицію, яка вже сформована у Кремлі.

Крім того, вона має на увазі не скільки приміщення Посольства України, як генеральних консульств у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Єкатиренбурзі та Новосибірську, які вже давно стали більмом в оці російській державі, адже наші консули постійно намагаються захищати інтереси українців - політичних бранців.

Висновок: ми напередодні нової реальності. Розривати треба не лише дипломатичні, а й консульські відносини. Інакше буде біда.

Провакації неминучі, і то безпрецедентні. Не можна виключати навіть повторення так званого іранського інциденту (захоплення 4 листопада 1979 року понад 60 дипломатів і працівників Посольства у Тегерані іранськими студентами, більшість з яких трималась у заручниках 444 дні).