Я вас прошу, не воспринимайте буквально ограничения, которые могут быть введены в следствии военного положения в 10 областях Украины.
Сегодня получила сообщение следующего содержания:
«Начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации
Все вызовы будут записаны
Все записи телефонных звонков записываются
Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются
Мониторинг Twitter
Мониторинг Facebook
Мониторинг Все социальные сети и форумы
Сообщите тем, кто не знает.
Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX
Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали
Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим
друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения.
Невероятно, но верно.
Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям.
«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!»
Анализируя данное сообщение, могу сказать что это очередная страшилка для народа, дабы прекратить кулуарное общение и обсуждения беспредела, который происходит у нас в стране. Ничего общего с законом не имеют данные ограничения...
Кого нужно, уже пишут давным давно и отслеживают все, что хотят либо в рамках НСРД, либо из обычного любопытства) но ни в коем случае из-за введения военного положения!
Источник FB