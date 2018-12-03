Не поддавайтесь на провокации - главные страшилки военного положения Оксана Соколовская

2018-12-03 08:39 27675

Я вас прошу, не воспринимайте буквально ограничения, которые могут быть введены в следствии военного положения в 10 областях Украины.

Сегодня получила сообщение следующего содержания:

«Начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации

Все вызовы будут записаны

Все записи телефонных звонков записываются

Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются

Мониторинг Twitter

Мониторинг Facebook

Мониторинг Все социальные сети и форумы

Сообщите тем, кто не знает.

Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX

Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали

Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим

друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня. Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения.

Невероятно, но верно.

Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям.

«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка!»

Анализируя данное сообщение, могу сказать что это очередная страшилка для народа, дабы прекратить кулуарное общение и обсуждения беспредела, который происходит у нас в стране. Ничего общего с законом не имеют данные ограничения...

Кого нужно, уже пишут давным давно и отслеживают все, что хотят либо в рамках НСРД, либо из обычного любопытства) но ни в коем случае из-за введения военного положения!

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