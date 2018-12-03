Автокефальна Церква: Від Андрія до Андрія? Георгий Коваленко

2018-12-03 09:04 28215

Чергове рішення щодо автокефалії Української Церкви прийнято Синодом в Константинополі напередодні новостильного святкування апостола Андрія Первозваного, який проповідував на берегах Босфора і вважається покровителем Константинопольського патріархату.

А потім через Чорне море і Крим апостол Андрій досяг Дніпром київських пагорбів і передрік появу на них великого християнського міста.

Тому апостол Андрій є також покровителем Києва і Київської Церкви. І, напевно, невипадково першою відродженою ставропігією Константинопільської церкви в Києві стала саме Андрієвська Церква.

І було б дуже символічно, якби на святкування апостола Андрія вже за нашим календарем була б чергова важлива подія в житті Автокефальної Православної Церкви України.