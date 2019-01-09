Интрига выборов раскрыта Вадим Трюхан

2019-01-29 20:36 1053

Чи не остання інтрига виборів розвіяна. Президент Порошенко ... іде в Президенти.

Саме висунення сподобалося. Грамотний сценарний план, сильні промови, у тому числі кандидата в кандидати, вдало підібрана дата, та і все решта.

Думаю, сьогодні багато хто з глядачів дійства визначився. Проте переконаний, що результат першого туру ще далеко не такий вже й однозначний. Адже є (буде!) ще декілька дуже потужних і декілька потенційно сильних кандидатів.

Зрозуміло одне, судячи по останніх з’їздах/форумах, на яких висувалися в президенти, а також по обсягах зовнішньої і телевізійної, інтернетної та іншої політичної реклами - це буде найкоштовніше виборча компанія в історії України.

Ну і креативність окремих кандидатів теж обіцяє бути, та і вже є, на зашкальному рівні.

ПС. А рішення дистанціюватися від цих виборів, оприлюднене Святославом Вакарчуком напередодні, все таки розчарувало. Не знаю кого як, а мене так точно. Принаймні хоча б підтримав кого з так званого демократичного крила і таким чином дав шанс на те, що в другому турі буде хтось інший, на заміну Ю. та/або П.