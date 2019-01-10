О намерении патриарха РПЦ Кирилла посетить Киево-Печерскую лавру Янина Соколовская

2019-02-01 09:43 1296

Тот, кто не окормлял украинских православных, когда они были в беде и войне, тот усугубил путь своего предшественника патриарха Алексия, который в Украину не ездил и на том ее потерял.

Если б знал патриарх, насколько в киевской лавре его не ждут, он бы три раза подумал перед тем, как вознамерится УПЦ, фактически созданная на автокефальных правах светлой памяти митрополитом Владимиром, не приемлет, если по правде и искренне, ни русский мир, ни российское духовенство, ни патриарха страны, пошедшей войной на нас, украинцев православных и иных.

Заявление патриарха, к сожалению, - технологичная приграничная провокация.

Надеюсь, в случае осуществления этого патриаршего намерения, украинская погранслужба его пропустит - пусть сам убедится, что о нем и действиях РПЦ думают в Украине.

Имеющий уши - услышит.

Умеющий думать - сделает выводы.