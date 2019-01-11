Чому в Україні вже ніколи не буде дешевизни та халяви Лариса Марчук

2019-02-05 08:43 1539

Сьогодні, коли я слухаю або споглядаю, що довкола відбувається, де кожний воліє говорити те, що йому спаде на думку, остаточно переконуюсь - у моїй Україні повна демократія. Починаючи з соціальних мереж, ЗМІ, у транспорті, у публічних установах, державних інституціях, супермаркетах і завершуючи  банальними вуличних ятками  - усі висловлюються вкрай відверто, коли  мова заходить про події в рідній країні. Звичайно, у кожного такого “спікера” своя мотивація говорити про недоліки країни в якій живе.

Особливо нині цьому сприяє передвиборчий безлад, котрий як потужний вітер, наганяє тваринний страх у мізки, котрі не визволились від совдепівських матриць. І ось ця хвиля  недовіри  і відсутність віри у свою  державу, у своїх громадян наповнює молекулу простору тривогою, що тисне на мізки. 

У такі хвилини я почуваю себе обкраденою. Бо усі ці незадоволення і критика оббирають мене наче злодій, котрий прагне  позбавити найприємнішого і найдорожчого  - діяти і творити. Вірус розбрату   намагається добратися, вразити навіть того, хто зранку випив свою запашну каву, вловив краєм вуха дзенькіт львівського трамваю і з радістю  увійшов у світову павутину свого компу для з метою міняти цей світ. І тут йому доводять,що тотальне зубожінням населення вже настало. Зрештою, він і сам на собі переконується - щось подібне почалося - бо у львівських супермаркетах перед новорічним святом розібрали  все його улюблене  “Мартіні”. 

Отож нинішня демократія в Україні особливо вимагає пильності  громадян і здорового глузду. Бо вона руйнує людську гідність і самодостатність своїх громадян. Посіяти розбрат. А Слово яке - тільки вслухатись треба! І вже  вловлюєш суть ганебної мотивації   — розвести братів - громадян пересварити, зневірити і залякати.  Як попереджав  мудрий  англієць Бернард Шоу: “Демократія — це повітряна куля, яка висить у вас над головами і змушує тріщитися догори, допоки інші нишпорять у вас по кишенях”.

Тільки ти сам маєш усі можливості зробити правильний вибір того, хто  пропонує тобі самому будувати Україну — бути самодостатнім в своїй  державі  і не  сподіватись на повернення до дешевизни і халяви, бо їх немає в жодній країні  цього  реального світу.

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