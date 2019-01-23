Українці, які не мають жодних виборчих прав Вадим Трюхан

2019-02-11 13:34 7938

Українці, які працюють за кордоном, стали тим стовпом, який тримає Україну. При цьому жодних виборчих прав вони не мають.

Голосує на виборах біля 1-1,5% українців, які перебувають за кордоном. Бо належні умови для цього державою не створено, - обмаль виборчих дільниць чи й повна їхня відсутність, не запровадження процедури електронного голосування чи голосування поштою тощо. Хоча багато країн світу вже давно ці проблеми вирішили.

Свого представництва закордонні українці в парламенті чи інших представницьких органах влади теж не мають.

Більше того, навіть права балотуватися на посаду Президента, якщо людина не проживає останні 10 років на території України та до Верховної Ради - останні 5 років, - теж немає.

Парадокс? Ні. Елементарне, а можливо і навмисне, порушення прав мільйонів українців.

Слід невідкладно змінювати Конституцію і відповідні закони з цих питань, щоб уможливити залучення закордонних українців до управління Українською Державою!

А ще на часі створення політичної партії, яка би захищала інтереси України і кожного українця, в тому числі і своїх громадян, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном.