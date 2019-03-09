Несколько тезисов о тоталитаризме и новом крене предвыборной Украины Олег Устенко

2019-03-27 15:18 1863

Выбросьте из головы тот мусор, который сейчас активно «продвигается в массы» по поводу того, что в стране и так все хорошо и «зачем нужны выборы, если и так все более-менее неплохо, ну или по крайней мере прогнозировано», что можно было бы даже пойти и на уменьшение демократических свобод в «угоду холодильника», ведь людям то надо есть прямо сейчас.

1. Демократические свободы – это базовые ценности человека.

2. Поступиться демократическими свободами означает получение крайне спорной и иллюзорной возможности «заполнить одну из полок холодильника», но на очень ограниченное время. Уже завтра она окажется такой же пустой, как была вчера.

3. В долгосрочной перспективе экономика демократической страны растет более высокими темпами. Тоталитарные государства способны показывать очень ограниченный во времени рост.

4. Строительство тоталитарного государства в условиях колоссального уровня коррупции (Украина занимает 120 строку из 180 по уровню коррупции согласно новому рейтингу Transparency International) приведет к ее дальнейшему росту и обнищанию населения. Но уже тогда, это самое население не посмеет «и пикнуть».

5. «Сеятели идеи тоталитаризма» думают о себе и собственном «кармане», а не о народе.

6. «Местные любители тоталитаризма» предпочтут провести свою старость в «демократических краях», а не у себя на родине, где они после первого же «дворцового переворота» рискуют быть низложены.

7. «Волки» по своей природе не могут стать «добрыми пастухами». Но они способны «держать все стадо в повиновении». Допустить даже мысли о тоталитаризме или сильной руке потому что (i) «у нас война», (ii) «мы бедные», (iii) «так будет лучше», (iv) «мы цивилизационный форпост» и т.д. - означает согласиться на «съедение волками», которых жалкая горстка по сравнению с ЧЕЛОВЕКАМИ, которые живут в самой бедной европейской стране. Но в стране, которая может очень быстро стать ГОРАЗДО лучше и без «тоталитарного крена».

Думайте! Пожалуйста, думайте, дамы и господа!

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