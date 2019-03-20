Передвиборчий сюр і треш - спостерігайте за чварами збоку Марина Ставнийчук

2019-03-29 08:15 1755

Так щоб не перераховувати усі новини спочатку ...

Просто наведу сьогоднішній зібраний Віталієм Куликом фактаж. Він назвав його красномовно. СЮР і ТРЕШ.

1) ГПУ вричило підозри Гонтарєвой, Ложкіну, заступнику глави Адміністрації президента України Олексію Філатову. Фігурантами справи також є співвласники інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко і Пасенюк (ICU– інвестиційна компанія, що управляє активами Порошенко). Всього 98 чол. Їх підозрюють в аферах з активами Курченка. ДИДИЦЬ!

2) Ігор Коломойський потрапив в МИРОТВОРЕЦЬ! Друге Дидиць!

3) Юридичний супровід фінансування кампанії ЗЕЛЕНСЬКОГО здійсьнювали юрфірми Портнова (того самого з АП Януковича) та люди Фукса. Беня теж тут.

4) Соціологічні контари "шкваряться" з фейковими рейтингами. Жоден з останній озвучених рейтингів не є справжнім. ВСЕ ФЕЙК.

Додам лише що Лівий берег написав про те, що знайшли ще незадекларований будинок Зеленського в Італії . Соні Кошкіній не сподобалося його місце розташування....

Мені усе це таки нагадує сюр і треш. Словом , бережіть нерви, спостерігайте за цим збоку. Не занурюйтеся глибоко.