Экономика выборов: почему все должно быть хорошо Олег Устенко

2019-04-02 08:58 1242

Экономика выборов: почему все должно быть хорошо.

1. Люди всегда склонны верить в то, что будущее всегда будет лучше, чем настоящее.

2. Вера в лучшее будущее связывается со знаковыми событиями в истории. Выборы президента являются подобным знаковым рубежом.

3. Изменение власти практически всегда ассоциируется с новыми возможностями для будущего. «Новый слуга народа» - не важно, кто им будет после второго тура – сможет ли туда прорваться Тимошенко или Бойко, которые настаивают на том, что часть их голосов была украдена и именно они должны «войти в схватку» с Зеленским – дает нам СИГНАЛ о том, что снова открывается новое «окно возможностей». Эти ожидания не обязательно рациональные, но они будут иметь место.

4. Экономика – это не только цифры. Это еще и ожидания. И ожидания способны творить чудеса. Достаточно вспомнить скачки инвестиционной активности во время Ющенко (реформы не делались, а инвестиции росли). Даже незначительные позитивные подвижки будут сопровождаться мультипликационным эффектом.

5. От умения нового президента «оседлать» эти ожидания «прекрасного будущего», возникающие у экономических агентов, зависит и возможность ускорения экономического развития страны.

6. Позитивных сигналов для экономических агентов может быть достаточно много (і) цивилизованная передача власти (ii) широкая поддержка населения (iii) «обновление крови» правящего класса.

7. Никакой дисбалансировки экономической ситуации не произойдет. Возможные отклонения будут представлять из себя ни что иное, как увеличенную временную волатильность и не более того.

8. Интрига о возможных результатах второго тура постепенно исчезает. Возникает новая интрига – кто будет премьером в новой конфигурации. Шансы есть у многих (включая и Гройсмана). И даже это – несмотря на уже начавшиеся «военные действия» участников процесса – дает поводы для оптимизма.

Улыбайтесь, дамы и господа!