Чому Зеленському перетворили кампанію в фарс Сергей Одарич

2019-04-06 08:51 1593

Мені здається, що сьогодні Зеленський втратив шанс бути Президентом України.

Є таке стародавнє правило в політиці: хочеш знищити опонента - зроби його смішним.

Українська новітня історія знає багато прикладів, які підтверджують це правило. І Янукович, і Льоня-Космос.

Я витратив сьогодні понад 2 години, щоб поблукати ФБ. Вперше за всю кампанію стрічка переповнена жартами.

Висміювання і раніше було зброєю багатьох штабів. Але ці жарти над суперниками легко "читалися" і "ідентифікувалися". Зазвичай вони не підхоплювалися "масами". Лише "ботами".

Сьогодні я бачу десятки різних жартів-висміювань, які явно не народжені у штабах. Жартів, які є справжньою народною творчістю. І всі вони щодо Зеленського.

Народне висміювання - кінець для політика.

Я не знаю, настане цей кінець до 21 квітня чи до 21 червня. Але знаю, що цей кінець - незворотній.

Дії команди Зеленського самі спровокували цей процес.

ПС. Маю, звичайно, і глибшу гіпотезу. Вважаю, що достатньо добре знаю Ігора Коломойського. Довелося неодноразово спілкуватися і навіть співпрацювати в двох проектах.

Попри всю свою "екстравагантність" і амбіції Ігор Валерійович надзвичайно прагматична людина. Сьогодні у нього є вибір - взяти на себе супергеморой (опікати свого Президента; віддавати йому своїх кращих менеджерів; домовлятися з іншими олігархами, які є його ворогами, про голосування у ВР; не спати ночами тощо. І все це без будь-яких гарантій вигоди) чи просто домовитися з ослабленим Порошенком на вигідних для себе умовах.

Прагматизм обирає другий варіант. Тому я не виключаю, що Зеленський свідомо переводить кампанію у фарс. В стилі "програти, але по приколу".